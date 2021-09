Inter, da Barella a Vidal: chi ci sarà (e chi no) con l'Atalanta

L'Inter non vuol fermarsi. Dopo aver vinto contro Bologna e Fiorentina, anche nel weekend i nerazzurri puntano al bottino pieno. Sabato, del resto, arriva a San Siro la temibile Atalanta di Gasperini. Una sfida di alto profilo, che Dzeko e soci voglion portare dalla propria parte con personalità. Intanto, si monitorano gli acciaccati. Uno, Barella, sta facendo di tutto per farcela (leggi qui il nostro approfondimento). E c'è ottimismo.

Come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, dopo qualche dubbio iniziale il centrocampista della Nazionale, colonna trasversale pure all'Inter, sta meglio. "Fatica tanta, possibilità che Nicolò Barella alzi bandiera bianca pari a zero", sentenzia il quotidiano. "Già ieri Barella stava meglio: le sue condizioni, oltre che la sua capacità di resistenza al dolore, non preoccupano più di tanto. Sabato contro l’Atalanta sarà regolarmente al suo posto".

C'è, poi, Correa, alle prese col problema al bacino. Il dolore, comunque, sta rientrando. Come riferisce il giornale, "l’argentino guarda con fiducia alla convocazione". Serve però prudenza per evitare altri colpi nella zona. Nessun dubbio sull'attacco anti-Atalanta: sarà ancora composto da Dzeko e Lautaro. Out, invece, Vidal, che rischia di saltare pure la prossima sfida di Champions. Dopodiché per il cileno ci sarà la possibilità di rientrare (forse) col Sassuolo. Anche se a preoccupare davvero è il 'solito' viaggio in Sudamerica per gli impegni in Nazionale che lo attenderanno il prossimo mese. Una grana che lascia sempre col fiato sospeso.