Inter-Crotone, fiducia ad un big: verrà ripagata? (GdS)

Tra poche ore scenderà in campo l'Inter contro il Crotone nel primo match ufficiale di Serie A del 2021 e mister Antonio Conte non vuole passi falsi. Il tecnico ha le idee ben chiare su quale formazione schierare e darà nuovamente una chance dal primo minuto ad uno dei suoi pupilli - voluto fortemente nel corso della scorsa estate - ovvero Arturo Vidal.

Come riporta stamani l'edizione della Gazzetta dello Sport il cileno è pronto a partire da titolare dopo circa un mese, in quanto l'ultima volta avvenne il 5 dicembre nel match interno vinto contro il Bologna: "Con il Crotone, Vidal riprenderà il proprio posto, quello pensato dal tecnico sin dall’inizio: in mezzo sul centrosinistra, speculare a Barella dall’altro lato, in un movimento a pendolo potenzialmente devastante". Un ritorno dettato anche dall'infortunio ormai lasciato alle spalle che lo aveva costretto a giocare solamente degli spezzoni contro lo Spezia ed il Verona nell'ultimo match del 2020.

La rosea poi fa un paragone con il primo Vidal visto in Italia ai tempi della Juventus ed allenato proprio da mister Conte: "Inevitabili i paragoni con la prima versione "italiana", quella della Juventus. Le gambe invecchiano e Arturo non ha la freschezza di allora, ma l’istinto dell’inserimento è rimasto quasi intatto". Viene poi aggiunto in conclusione: "Poi il feeling con il tecnico, immutato, fa il resto. Basterebbe a rendere ottimisti per questo 2021, come se con il nuovo anno iniziasse davvero l’avventura del Vidal nerazzurro. Conte gli darebbe pure i guanti di Handanovic, ma è meglio partire dall’essenziale: spalleggiare come si deve Brozovic e Barella". Un nuovo anno per vedere un nuovo Vidal o meglio l'aggiornamento della precedente versione.