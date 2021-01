Inter-Crotone, Conte recupera un big: la probabile (CdS)

Manca sempre meno per il ritorno in campo dell'Inter che domani alle ore 12:30 affronterà in casa - al Meazza - il Crotone reduce dall'ultima vittoria contro il Parma. Per i nerroazzurri sarà il primo impegno ufficiale di questo 2021 e mister Antonio Conte vuole riprendere da quanto visto e fatto nell'ultima parte dell'anno con sette vittorie consecutive (l'ultima contro il Verona in trasferta). L'anno nuovo porta con sè buone notizie per quanto riguarda la situazione degli infortunati in quanto il mister potrà contare sul rientro di Alexis Sanchez e non solo.

Come riporta stamani il Corriere dello Sport, il cileno - nella giornata di ieri - ha svolto una parte della seduta con i compagni e una parte da solo mostrando diversi progressi dopo il periodo forzato di stop causa infortunio. Per lui non è da escludere una convocazione per il match di domani all'ora di pranzo con la buona probabilità inoltre di andare in panchina. Questo permetterebbe a mister Conte di avere un'alternativa in attacco, a gara in corso, in caso di necessità.

Per quanto riguarda invece gli altri infortunati, il quotidiano così scrive: "Niente da fare invece per Pinamonti e Vecino che si rivedranno a Roma oppure in Coppa Italia a Firenze il 13 gennaio". Stando a tutto ciò la squadra da schierare in campo domani sembrerebbe già decisa con l'undici titolare che non si discosterebbe molto da quello visto nelle ultime uscite dell'anno passato. Capitan Handanovic sarà titolare tra i pali con la linea difensiva composta sempre dal trio insostituibile Skriniar-De Vrji-Bastoni anche se una piccola percentuale ipotizza un utilizzo di D'Ambrosio. In mediana cerniera centrale formata da Brozovic insieme alla coppia Barella-Vidal ad agire ai suoi lati. Sugli esterni confermato Hakimi a destra, mentre sull'out opposto da titolare dovrebbe partire Young favorito su Perisic. In attacco nessun dubbio con la coppia Lautaro Martinez-Romelu Lukaku pronta ad inaugurare al meglio questo nuovo anno.