Inter, crisi Lautaro? Inzaghi ha le idee chiare su come uscirne

Inter, in questa fase del campionato l'attacco nerazzurro si è decisamente inceppato.

I numeri sono crollati in maniera vistosa, e le punte non riescono più a fare male come accadeva nella prima parte di stagione. Lautaro Martinez ed Edin Dzeko hanno segnato nella stessa gara solo in due occasioni. L'argentino manca all'appello (per quanto riguarda il tabellino dei marcatori) da dicembre, mentre l'ex giallorosso ha messo a segno l'ultimo gol nel match contro il Venezia. A completare il reparto c'è poi Alexis Sanchez, che però non ha esattamente le caratteristiche del bomber. Se a questo mix si aggiungono l'infortunio di Joaquin Correa e la presenza per ora impercettibile di Felipe Caicedo la ricetta della crisi è completata.

Il giocatore più in difficoltà sembra essere però proprio Lautaro, che oltre a non andare a segno appare molto spesso fuori dal gioco. Ma cosa ha in mente Simone Inzaghi per risolvere questa situazione? A questa domanda risponde questa mattina il Corriere dello Sport, che sottolinea come il tecnico non abbia alcuna intenzione di accantonarlo, anzi. "Inzaghi non prende proprio in considerazione di accantonare l’argentino. Sia perché la fiducia nei suoi confronti è intatta. Sia perché l’alternativa, ovvero Sanchez (Correa è ancora fermo ai box mentre Caicedo non è in condizione per giocare dall’inizio), non può certamente essere definito un bomber, e con il Sassuolo anche lui ha steccato pesantemente. Allora contro il Genoa, avanti con il Toro. E pure con Dzeko. Seppure la loro affinità sia ancora lontana da quella che c'era con Lukaku, il tandem bosniaco-argentino è stato identificato come titolare sin dall’inizio e, a meno di problemi o intoppi, continua ad essere tale anche adesso, soprattutto nelle sfide più importanti e delicate".

Per quanto riguarda la difesa invece, che nella fase di stagione in corso sta scricchiolando, la soluzione potrebbe essere trovata nel mercato. Qui puoi leggere tutti i nomi che si stanno seguendo.