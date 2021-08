Inter, Cottarelli: 'Suning lo dica: ha ancora ambizioni?'

"Di certo, non lo avrei ceduto: Lukaku non ha prezzo, anche se l’Inter resta a prescindere dai giocatori. Siamo sicuri che alla lunga non si perda più di quanto si guadagni? Nell’immediato è una iniezione di liquidità, ma sento tanta gente delusa che potrebbe allontanarsi". È un passaggio dell'intervista rilasciata dall'economista Carlo Cottarelli, principale promotore del progetto InterSpac, alla Gazzetta dello Sport in edicola oggi (doomenica 8 agosto).

Cottarelli analizza "l'estate da incubo per l'Inter" (citazione Daily Mail, ndr): "È il passaggio dall’esaltazione alla delusione che colpisce. Dopo la grande gioia dello scudetto, ci troviamo qua a commentare la cessione del nostro miglior giocatore per motivi economici. E questo dopo l’addio all’allenatore e ad Hakimi che di quella cavalcata erano stati protagonisti". Se è vero che la società ha incassato 185 milioni dalla cessione dell'esterno marocchino e di Lukaku, è anche vero che a lungo andare ci sono moltissimi rischi: "Parlo - spiega Cottarelli - di mancati introiti da stadio, del rischio di perdere la Champions League con tanta fatica guadagnata, della diminuizione dell’appeal globale del marchio Inter".

Cottarelli parla poi del presidente, Steven Zhang: "Ha ribadito più volte di voler continuare e che il suo progetto avrà durata pluriennale. Interspac non va contro questo orizzonte, ma noi offriamo un’opzione in più perché - spiega l'economista - riteniamo che l’azionariato popolare sia davvero una valvola di salvezza per il nostro calcio. Presenteremo presto il progetto dettagliato, ovviamente in sede privata, poi dipenderà anche dalla volontà del club di assecondarlo". Parlando di Suning, l'ex direttore del Fondo Monetario Internazionale spiega come "prima direi grazie per averci ridato lo scudetto e poi chiederei se questa società ha ancora le stesse ambizioni di prima, quelle che meritano i tifosi e la squadra. Noi siamo qua per aiutare, soprattutto se c’è un problema e se qualcosa è mutato rispetto al passato".