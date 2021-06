Inter, Cottarelli: "Interspac contribuirà con cifre rilevanti". Il punto

Inter, oggi è il giorno di Interspac. Il progetto legato all'azionariato popolare è ufficialmente partito. online anche il sito internet della società. Svelata anche la lista dei 40 soci che prenderanno parte al'iniziativa. E in un giorno come questo non potevano mancare le parole di Carlo Cottarelli. Il presidente di Interspac ha rilasciato delle importanti parole al Correrie della Sera.

"Bisognerà capire come entrare e se la società è d'accordo. Stiamo cercando di capire quale cifra verrà raccolta. Si parla di cifre consistenti. Se fai un progetto del genere non lo metti in piedi per qualche decina di milioni di euro. Non parliamo insomma di 30 milioni. Non ci sarà né una quota minima né una massima. Ci sono fasce dai 500 euro ai 1.000, dai 1.000 ai 5.000 e così via. Insomma non un obolo da 50 euro.

Poi uno può mettere quanto vuole. Quota annuale? No, è una tantum. All’estero esistono anche modelli in cui viene pagata una quota annuale, ma è poca roba. La società non si mantiene in vita con i contributi dei tifosi. La società è informata e non ha dato segnali negativi. Se avesse voluto troncare lo avrebbe già fatto. Siamo nella fase di studio, non di raccolta."