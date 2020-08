Inter, Corriere dello Sport: "Conte il nostro Mourinho"

Mai uguali, mai banali, e forse esiste un motivo se tra due cosí non potrá mai scorrere buon sangue. Antonio Conte e José Mourinho, nomi che quando si sono incrociati e scontrati nel recente passato hanno sempre generato scintille, polemiche, botta e risposta avvelenati e grande sfide, eppure oggi, dopo che il primo, casualitá, sta piano piano ripercorrendo le orme del secondo, condividono un analogo destino e c’é chi dice che in fondo l’uno somigli all’altro, e viceversa.

Lo fa anche il Corriere dello Sport, che sceglie la prima pagina per sostenere tale tesi e riporta: “Conte il nostro Mourinho. Dieci anni dopo Mourinho, Antonio Conte riporta l’Inter in una finale europea travolgendo lo Shakhtar in una partita senza storia e imponendo la sua legge. Quella del piú forte e del piú antipatico, e il tecnico non si offende perché anche il portoghese era cosí duro, cosí estremo, cosí provocatore”.