Inter: Correa e quell'attesa lunga nove anni, il retroscena

Verona-Inter: "Correa è già pronto e partirà dalla panchina". Lo assicura la Gazzetta dello Sport a poche ore dalla sfida del Bentegodi di questa sera (venerdì 27 agosto, fischio d'inizio ore 20.45).

Il quotidiano sportivo ricostruisce la giornata di ieri (giovedì) del nuovo acquisto nerazzurro. "Il Tucu ha sorriso. È entrato ad Appiano poco dopo le 12" scrive Davide Stoppini che poi rivela il retroscena legato all'argentino: "ha capito subito quanto diverso fosse il centro sportivo rispetto a nove anni fa, quando sfiorò l’Inter dopo un provino durato due settimane. Stavolta avrà un po’ di più di tempo per gustarsi il nerazzurro, quattro anni almeno stando al contratto firmato fino al 2025". Correa, durante la prima intervista ufficiale da nuovo giocatore dell'Inter, ha poi confessato: "Essere qui e giocare per i campioni d’Italia è un orgoglio ma pure una responsabilità enorme".

'El Tucu' ha scelto il numero 19, che per un argentino in neazzurro fa subito rima con Esteban Cambiasso (che non a caso ha approvato la scelta via social). La Gazzetta dello Sport prosegue poi nella ricostruzione della prima giornata del nuovo attaccante interista: "Correa ha trovato il tempo di salutare i tifosi della Lazio con un messaggio via social: 'Porterò per sempre con me tutte le battaglie, vinte e perse, insieme'. Poi s’è messo il nerazzurro e non l’ha tolto più. È salito sul pullman direzione Verona con i compagni".

Cosa succederà infine stasera? Il quotidiano sportivo spiega che "partirà dalla panchina pronto a dare una mano magari nel secondo tempo". Infine Correa ha confessato che "Inzaghi è stato molto importante in questa trattativa. Avevo altre opzioni (l’Everton e non solo, ndr) ma ho scelto il mister e questo grandissimo club".