Inter, contro la Roma sarà turnover. Due le assenze per infotunio

Inter, archiviato il derby ora la testa dei nerazzurri va alla sfida contro la Roma, valida per i quarti di finale di Coppa Italia.

Simone Inzaghi dovrà dosare sapientemente le energie, visto che il sabato successivo ci sarà un'altra sfida la vertice, ossia quella contro il Napoli. Per questa ragione, scrive la Gazzetta dello Sport, il tecnico starebbe valutando di fare ampie modifiche rispetto all'11 titolare. In difesa dovrebbe riposare Stefan De Virj, e al suo posto giocherà uno tra Andrea Ranocchia e Danilo D'Ambrosio (con slittamento di Milan Skriniar al centro). Sulle fasce Matteo Darmian e Federico Dimarco dovrebbero essere i titolari. Ivan Perisic ha recuperato, ma verrà comunque risparmiato.

A centrocampo verranno fatte delle valutazioni, mentre in attacco si va verso la concessione di un turno di riposo a Lautaro Martinez. Alexis Sanchez pronto a giocare al fianco di Edni Dzeko, sostituendo appunto l'argentino, apparso appannato contro il Milan. Non ci sono altri arruolabili nel reparto offensivo, visto che Joaquin Correa punta a rientrare nel match di Champions League contro il Liverpool, mentre il nuovo arrivato Felipe Caicedo non è ancora disponibile. Il diktat è quello di dosare le energie per arrivare al meglio allo scontro di Napoli che assume un'importanza fondamentale. In quest'ottica rientra anche la gestione dei cambi, analizzata dalla rosea questa mattina.