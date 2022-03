Inter, contro la Juventus si rivedono 3 giocatori, mentre 2 sono in forse

Inter, la prossima sfida, che andrà in scena domenica prossima alle 20 e 45, vedrà i nerazzurri affrontare la Juventus a Torino.

La sfida sarà molto delicata dal momento che per Simone Inzaghi si tratta dell'ultima chance di restare attaccati al treno scudetto. Massimiliano Allegri dal canto suo potrebbe tentare il sorpasso proprio ai danni dell'Inter (fermo restando che c'è ancora il match da recuperare contro il Bologna). Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni in cui i i nerazzurri arrivano a tale match. I grandi assenti sono sempre Marcelo Brozovic e Stefan De Vrij, entrambi alle prese con infortuni rimediati nel match di ritorno di Champions Legaue contro il Liverpool. I due dovrebbero tornare ad allenarsi con il gruppo domani o mercoledì, o almeno questa è la speranza del tecnico.

Chi invece sarà sicuramente a disposizione sarà Lautaro Martinez, che è risultato negativo al tampone svolto ieri, e che quindi farà certamente parte del match. Il reparto offensivo però si arrichirà non solo grazie al recupero dell'argentino, ma anche perché, per la prima volta, anche Felipe Caicedo sarà completamente a disposizione. Dal suo arrivo l'ecuadoriano si è visto pochissimo, ma ora è pronto per essere un'arma per Inzaghi. Così come l'altro acquisto di gennaio, ossia Robin Gosens. Il tedesco è ormai pienamente in forma, e l'infortunio rimediato con la maglia dell'Atalanta a settembre è alle spalle. Per questo ora Ivan Perisic si potrà concedere il lusso di tirare il fiato in qualche occasione, consapevole che alle sue spalle c'è un'alternativa di lusso (già dalla gara di Domenica prossima).