Inter, contro l'Atalanta il battesimo della seconda maglia 2020/2021

Mentre tutta Italia si appresta a vivere gli ultimi scampoli di questo campionato, l'Inter già pensa alle divise da indossare nella prossima stagione. Dopo aver reso ufficiale il primo kit, quello a zig-zag, nella giornata di ieri è stata altresì resa nota quella che sarà invece la seconda maglia per la stagione 2020/2021.

Secondo quanto riportato dal club nerazzurro, la seconda maglia cioè quella bianca con inserti " a griglia" neri e azzurri, rappresenta la community della città di Milano e a partire da domani, sarà in vendita presso tutti gli store ufficiali con il battesimo ufficiale che avverrà il 2 agosto nell'ultima giornata di campionato in casa dell'Atalanta.

Per quanto riguarda invece la prima divisa ufficiale, la sua inaugurazione ufficiale troverà luogo alla penultima di campionato fra le mura amiche contro il Napoli di Gennaro Gattuso. Così, per quanto i nuovi kit non siano stati molto apprezzati dai tifosi, l'Inter continua comunque a guardare al futuro, cercando di essere sempre al passo del rinnovamento.