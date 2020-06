Inter, contro il Napoli sarà 3-4-1-2 con Eriksen titolare: la probabile

Tra 48 ore l'Inter tornerà in campo contro il Napoli al San Paolo e dovrà dare il massimo per recuperare lo svantaggio maturato nel match d'andata. Proprio per questo motivo, Antonio Conte sembra intenzionato a sfoderare l'artiglieria pesante, accantonando il 3-5-2, suo marchio di fabbrica, in favore di un più offensivo 3-4-1-2, con Christian Eriksen che agirà sulla trequarti.

Per quanto riguarda la formazione, in difesa il tecnico leccese dovrà fare a meno di Diego Godin, ancora alle prese con noie fisiche. Recuperati De Vrij e Bastoni, che dovrebbero partire dal 1^ minuto con Skriniar nel trio difensivo. Nessun dubbio sulla fascia sinistra, dove agirà Ashley Young. Per quanto riguarda il versante destro, Candreva sembra aver vinto il ballottaggio con Moses.

Nessun dubbio a centrocampo, dove Brozovic e Barella formeranno lo scudo davanti alla difesa. Come detto prima, sulla trequarti agirà Eriksen, giocatore che ama particolarmente quella zolla, in quanto gli permette sia di innescare gli attaccanti sia di arrivare alla conclusione da fuori, sua specialità. Per quanto riguarda la coppia d'attacco, toccherà a Lukaku e Lautaro ribaltare il risultato e riportare l'Inter in una finale di coppa.