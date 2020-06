Inter, contro il Napoli Eriksen titolare. Due acciaccati in difesa

In vista della gara contro il Napoli Antonio Conte sta studiando la formazione per ribaltare lo 0-1 dell'andata. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport si va Verso il cambio di modulo. Non si dovrebbe vedere quindi il solito 3-5-2 ma si sta andando verso il 3-4-1-2. Questo modulo è stato pensato per esaltare le caratteristiche di Eriksen, che dovrebbe agire alle spalle delle due punte, Lukaku e Lautaro Martinez.

Sulla mediana, alle spalle del trequartista danese, Conte dovrebbe puntare su Barella e Brozovic. Vecino sarà assente per infortunio. Mentre sugli esterni non sembrano esserci dubbi: Young dovrebbe agire a sinistra, mentre Candreva a destra. Problemi invece per quanto riguarda la difesa, visto che l'unico certo del posto è Skriniar.

De Vrij e Bastoni, che comunque secondo il quotidiano romano dovrebbero giocare, sono alle prese con dei piccoli guai fisici, e pertanto restano in dubbio. Chi sicuramente non farà parte del match è Godin.