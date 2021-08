Inter contro Fifa. I nerazzurri bloccano la partenza dei nazionali?

Inter, i nerazzurri questa sera affronteranno il Verona per la seconda giornata di campionato, e successivamente ci sarà la pausa per le nazionali. A causa dell'emergenza legata al Covid diversi club stanno muovendo una piccola guerra alla Fifa, in quanto vorrebbero evitare che i propri giocatori si spostino per raggiungere nazioni particolarmente colpite dal virus.

E' il caso anche dell'Inter, che come gli altri club della serie A potrà contare sull'appoggio della Lega. Quest'ultima infatti ha mostrato il proprio sostegno per quelle società che dovranno mettere a rischio i propri tesserati. Il Corriere dello Sport questa mattina è tornato sull'argomento, riportando la notizia secondo la quale il club nerazzurro sarebbe pronto a bloccare la partenza in particolare di 4 suoi giocatori.

Si tratta di Lautaro, Correa, Calhanoglu e Vidal, che per gli impegni con le rispettive rappresentative dovranno andare in paesi a rischio. Tuttavia, prosegue il quotidiano romano, per prendere una decisione definitiva, si aspetta che tutti gli altri club condividano la medesima posizione e formino un fronte unito.