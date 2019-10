Inter, Conte vuole un obiettivo entro la prossima sosta: Juventus avvisata

Conte ha un obiettivo fisso in mente: arrivare davanti alla Juventus in classifica entro la prossima sosta per le nazionali, che arriverà dopo la partita del 9 novembre contro l’Hellas Verona. Dalla sua parte, il tecnico dell'Inter, ha il calendario, che nel prossimo futuro sarà piuttosto benevolo con i nerazzurri, come riporta stamane il Corriere dello Sport:

“Sulla carta adesso il calendario dà una mano all’Inter e dunque a Conte che potrebbe migliorare ulteriormente questa statistica. Alla Pinetina nessuno lo dice, ma l’obiettivo è quello di arrivare alla prossima sosta davanti alla Juventus sfruttando il fatto di trovarsi di fronte avversarie tutte dal decimo posto in giù della classifica (Sassuolo, Parma, Brescia, Bologna e Verona).

La passata stagione contro le medio-piccole i nerazzurri avevano lasciato per strada parecchi punti (sconfitte contro Sassuolo, Parma, Torino, Bologna e Cagliari) e questi risultati avevano tenuto in bilico la qualificazione alla Champions fino all’ultimo minuto dell’ultima gara. Quest’anno invece Conte ha dimostrato di aver trasferito allo spogliatoio il killer instinct, tanto è vero che contro Lecce, Cagliari, Udinese e Sampdoria sono arrivate altrettante affermazioni. L’obiettivo è confermare questa tendenza nelle prossime tre settimane“.