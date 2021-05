Inter, Conte tra il record e l'incontro: le tappe delle prossime settimane

Nuovo traguardo per mister Conte. Quest'oggi - oltre a festeggiare sul campo lo Scudetto conquistato - il mister raggiungerà la cifra di 200 panchine in Serie A. Un traguardo importantissimo per lui. Come riporta stamani l'edizione della Gazzetta dello Sport, il tecnico salentino raggiunge così altri grandi mister e cerca il sorpasso a livello di vittorie.

L'obiettivo, adesso, è quello di dominare in questi ultimi 4 match ed arrivare alla fatidica quota di 94 punti. Dopo la Sampdoria, questa sera alle 18, l'Inter affronterà prima la Roma e poi la Juventus a Torino: "Lì Conte vuole togliersi lo sfizio di uno sgambetto malizioso" scrive così la rosea che poi aggiunge: "Contro la Samp, il mister, può arrivare alla 136esima vittoria: Carlo Ancelotti e Marcello Lippi si sono fermati a 107 nelle prime 200 in Serie A, seguiti poi da Mancini (102), Capello (101) e Allegri (99)".

Un risultato fantastico per lui oltre ai vari titoli Nazionali vinti durante la sua carriera. Dopodiché, si ipotizza nel post Juve-Inter, Antonio Conte s'incontrerà con il Presidente Steven Zhang per parlare del futuro: "L'incontro egala crescente ansia in tutto il mondo interista: si farà dopo la sfida contro la Juve e da lì passa il destino recente della squadra". Chiosa così il quotidiano.