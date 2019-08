Inter, Conte studia una nuova amichevole per Lukaku: il piano del tecnico

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Antonio Conte potrebbe decidere di giocare una nuova amichevole dopo il test di ieri contro il Valencia. Ciò per consentire a il recupero completo di Romelu Lukaku.

“Il gigante belga appena arrivato dal Manchester United vuole raggiungere il top della condizione in vista dell’inizio del campionato: ha lavorato a parte anche nei giorni precedenti il suo trasferimento all’Inter, così ci vorrà ancora un po’ di tempo per mettersi in pari.

Da qui a un paio di settimane – quelle che separano dal debutto col Lecce – potrebbe essere organizzata un’altra amichevole (sul livello di quella che ha testato la forma di Lautaro Martinez contro la Pro Sesto, lunedì scorso) proprio in funzione del recupero completo di Lukaku. Che ha disputato la sua ultima partita ufficiale l’11 giugno, con la maglia della propria nazionale – della quale è il miglior marcatore assoluto, con 48 gol – sfornando una doppietta contro la Scozia nelle qualificazioni all’Europeo“.