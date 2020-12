Inter, Conte sorride. Il 2021 regala due preziosi ritorno

Inter, il 2021 si appresta ad iniziare bene per Antonio Conte, che ad inizio anno dovrebbe tornare ad avere a disposizione due giocatori. Rientro prezioso quello di Alexis Sanchez, che dovrebbe tornare disponibile tra oggi e domani. Il cileno sarà l'arma in più in attacco, visto che senza di lui Conte si è ritrovato senza cambi in quel reparto.

Anche Pinamonti sarà di nuovo arruolabile, anche se in questo caso bisognerà valutare il futuro e le occasioni che il mercato presenterà. Settimana prossima, scrive la Gazzetta dello Sport, dovrebbe rivedersi anche Matias Vecino.

Rientro importante anche questo, visto che il centrocampo sta assistendo, in queste ore, all'uscita di Nainggolan. Visto che dopo il vertice di ieri investimenti sul mercato sono esclusi l'uruguaiano potrebbe essere una pedina importante.