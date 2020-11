Inter, Conte scontento di Pinamonti. A gennaio assalto al vice Lukaku

Inter, il Corriere dello sport questa mattina ha fatto il punto sulla situazione relativa al reparto offensivo nerazzurro e alle gerarchie di Conte. Attualmente l'attacco è composto da Lukaku, Lautaro, Sanchez e Pinamonti. Tuttavia, riporta il quotidiano romano, bisogna ormai considerare anche Perisic, che nelle ultime gare è stato schierato seconda punta, viste le assenze di Lukaku e Sanchez.

Quello che è certo è che Conte non apprezza Pinamonti, visto che ha preferito adattare il croato piuttosto che metterlo in campo. E per questa ragione a gennaio si potrebbe decidere di tornare sul mercato e acquistare una nuova punta. E il nome caldo è sempre quello di Giroud, che tanto piace a Conte e che un anno fa era stato letteralmente ad un passo.

Il francese, che ha rinnovato con il Chelsea, non è contento dello spazio che sta avendo a Londra, e potrebbe decidere di cambiare aria. Affinchè l'Inter affondi il colpo però sarà necessaria una partenza, e l'indiziato è ovviamente lo stesso Pinamonti. In quel caso però si perderebbe un uomo per la lista Uefa, in quanto l'attaccante è prodotto del vivaio.