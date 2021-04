Inter, Conte sceglie l'11 migliore. Un giocatore è diventato titolare?

Inter, domenica sera i nerazzurri saranno ospiti del Napoli di Gattuso. Da ora alla fine ogni match è decisivo per lo scudetto come asserito dallo stesso Conte. Per questa ragione, come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico ha scelto la formazione migliore.

La difesa sarà lo solita, quella che, insieme ad Handanovic, ha permesso che la squadra subisse appena 4 reti nelle ultime 11 partite. A centrocampo si rivede barella, che completerà il reparto insieme a Brozovic e Eriksen.

ulla fascia destra ecco Hakimi, mentre a sinistra, nonostante il recupero di Perisic, dovrebbe esserci Darmian. L'ex United, complice anche il gol di domenica, ha scalato le posizioni, e chissà che non sia il nuovo titolare del ruolo. Oltre al croato ha superato anche la concorrenza di Young. In attacco, ovviamente, Lukaku e Lautaro