Inter, Conte sacrifica un top player per arrivare a Kante

Inter, in casa nerazzurra c'è aria di rivoluzione. E addirittura giocatori ritenuti inamovibili sembrano essere sulla lista dei partenti. In particolare l'intenzione sembrerebbe essere quella di cedere pezzi pregiati per acquistare top player funzionali al gioco di Conte.

In particolare serviranno rinforzi importanti a centrocampo, ed il nome del grande arrivo, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe essere quello di Kante. L'allenatore nerazzurro spesso ha espresso parole di forte gradimento per il calciatore che ha avito al Chelsea.

I Blues sembrano essere disposti a lasciarlo partire, ma servirà un'offerta adeguata, ossia che si aggiri sui 60 milioni di euro. Conte avrebbe già individuato la fonte di tale risorse economiche. Per il tecnico infatti il giocatore sacrificabile è Skriniar, ritenuto facilmnete sostituibile.