Inter, Conte ritrova finalmente un titolare e ricompone un reparto da record

Inter giocherà domenica pomeriggio contro l'Atalanta, e Antonio Conte ritrova finalmente un tassello fondamentale. L'emergenza che ha accompagnato la squadra nerazzurra in queste ultime settimane va quindi riducendosi. Si tratta di Milan Skriniar, risultato settimane fa positivo al Coronavirus, e la cui negatività è arrivata solamente a ridosso del match di Champions.

Ora lo slovacco si candida per una maglia da titolare in vista di domenica, come riportato dalla Gazzetta dello sport questa mattina. Con lui in campo Conte ricomporrà il reparto difensivo della scorsa stagione, quello che insomma subì meno gol di tutti.

Quest'anno il trio De Vrij, Skriniar, Bastoni è sceso in campo solo in un'occasione, ossia nello scontro diretto contro la Lazio. Una buona notizia quindi per il tecnico, che ritrova finalmente certezze in difesa.