Inter, Conte ritorna su un obiettivo per l'attacco in vista di gennaio

Inter, nella serata di sabato ancora una volta Gervinho si è dimostrato essere un incubo per la difesa di Conte, come già avvenuto nella scorsa stagione. L'ivoriano, con la sua velocità, era il giocatore che il tecnico nerazzurro avrebbe voluto per il suo attacco in estate.

E la trattativa fù anche imbastita, con Pinamonti pronto a fare il percorso inverso, ma poi, a causa dei tempi troppo stretti, non se ne fece nulla.

Conte però potrebbe tornare sull'attaccante, come riportato questa mattina dalla gazzetta, in quanto è ancora alla ricerca di un profilo capace di spaccare le partite quando le squadre si chiudono e diventa difficile trovare spazi.