Inter, Conte ringrazia. Il rinforzo a centrocampo è arrivato

Inter, Conte può sorridere in quanto, nonostante la crisi societaria in atto, a gennaio è di fatto arrivato un nuovo rinforzo a centrocampo. Sì tratta ovviamente di Christian Eriksen, che deve essere considerato a tutti gli effetti un nuovo acquisto, dal momento che, finora, il suo apporto in nerazzurro è stato pari a zero.

E la casualità è che la sua nuova avventura nerazzurra sia iniziata proprio a gennaio, nel mese del mercato. esattamente un anno dopo il suo arrivo a Milano. ora, scrive la Gazzetta dello Sport, grazie al nuovo ruolo che gli ha cucito addosso Conte, il danese può finalmente dire la sua e dare un contributo tangibile nell'Inter.

Un gol non basta a segnare la svolta, ma , riporta la rosea, nell'ultimo mese qualcosa è cambiato. Conte ora lo sta schierando regista basso, tanto nel 3-5-2 quanto nel 4-3-1-2. In entrambi i casi Eriksen potrebbe aiutare a sbloccare le gare in cui gli avversari si chiudono. O con un passaggio illuminante o con una punizione.