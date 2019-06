Inter, Conte può esultare: staff completo, dal Real può arrivare un esterno

L'Inter continua la costruzione della squadra, ma intanto Antonio Conte completa il suo staff. Secondo quanto riporta l'edizione del Corriere dello Sport, in edicola stamane, "Pintus ha ricevuto il via libera del Real Madrid e deve solo formalizzare l’accordo. Poi potrà firmare per il club nerazzurro". Il neo tecnico, dunque, ha il suo preparatore atletico, ma dal club spagnolo spunta anche un nome per il mercato.

Tuttosport, infatti, rivela come "fra i giocatori in uscita ci sono elementi che interessano, ma che sono oggettivamente difficili se non impossibili da raggiungere (Asensio, Isco e soprattutto Bale), ma altri potrebbero arrivare anche con formule “intriganti”, come il prestito con diritto di riscatto. Fra questi due quelli che l’Inter ha sondato maggiormente: Kovacic e Lucas Vazquez. Il primo, ex di turno, è un pallino di Ausilio, ma giocatore assai gradito anche a Conte.

Attenzione però anche a Lucas Vazquez. Ala destra, il 27enne di La Coruña nel corso dell’ultima stagione si è disimpegnato - non molto, ma l’ha fatto - anche da centrocampista destro e terzino, dimostrando dunque abilità a sapersi adattare a più ruoli. Chiaramente giocare a tutta fascia è un altro mestiere, ma l’Inter ci ragiona, anche perché alle sue spalle potrebbe esserci Skriniar nella difesa a tre, dando dunque a Lucas Vazquez la giusta copertura.

Lo spagnolo, dunque, è un’opzione da non scartare e forse più facile da raggiungere rispetto a Valentino Lazaro, il 23enne nazionale austriaco che l’Hertha Berlino valuta 25 milioni. I tedeschi non vorrebbero cederlo e quindi la trattativa rischia di essere in salita, anche economicamente (c’è pure il Psg)".