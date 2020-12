Inter, Conte preoccupato: assenza importante contro lo Shakhtar?

Inter, Antonio Conte con il fiato sospeso in vista della gara di mercoledì contro lo Shakhtar, che assume i caratteri di un autentico spareggio Champions. La vittoria potrebbe non bastare. Si dovrà infatti sperare anche in un risultato dell'altra gare del girone tra Real e Borussia diverso dal pareggio.

Il tecnico nerazzurro potrebbe però ritrovarsi ad affrontare questo match senza Vidal, che ha accusato un fastidio al flessore della coscia sinistra. Questo problema lo ha costretto a chiedere il cambio in occasione della gara di sabato, e la presenza di mercoledì è in forte dubbio.

Per Conte si accorcerebbe la lista degli arruolabili, visto che oltre Barella, Gagliardini e Brozovic non ci sono altri giocatori schierabili. Sensi non ha nelle gambe minutaggi consistenti, Eriksen fuori dal progetto e Nainggolan infortunato. Per questo la presenza di Vidal sarebbe fondamentale. Lo riporta il Corriere dello Sport.