Inter, Conte potrebbe riportare un titolo che manca da 32 anni

Inter, i nerazzurri sono ormai ad un passo dalla vittoria del 19esimo tutolo, che dista ormai appena 4 punti dopo la sconfitta di ieri del Milan. L'ultimo titolo arrivò nel 2010, quando sulla panchina dell'Inter c'era Mourinho. Sono passati 11 anni, ma c'è uno scudetto che manca da ancora più tempo, e per l'esattezza da 32 anni. Era l'anno 1989 e alla guida dell'Inter c'era Trapattoni.

Quello è stato l'ultimo anno in cui i nerazzurri hanno festeggiato la vittoria del campionato a Milano. Gli altri 5 titoli sono stati vinti tutti in trasferta. Nel 2006 lo scudetto venne assegnato in estate, nel 2007 arrivò dopo una vittoria a Siena, nel 2008 a Parma, nel 2009 non servì nemmeno giocare (Inter matematicamente campione dopo che il Milan nell'anticipo non riuscì a battere l'Udinese) e nel 2010 ancora Siena.

Quest'anno si potrebbe finalmente festeggiare in casa (anche se non ci sarebbe il pubblico), visto che perché arrivi la certezza della vittoria già domenica a Crotone servirebbe che l'Atalanta non vincesse. Più facile che il match ball sia quello della domenica successiva, quando l'Inter affronterà la Sampdoria di quel Ranieri che arrivò ad un soffio dal far perdere proprio a Mourinho il titolo del 2010. Conte potrebbe quindi emulare Trapattoni, che ha sempre definito un maestro. A riportalo è la Gazzetta dello Sport.