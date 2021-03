Inter, Conte perde una pedina in vista del match con il Torino

Inter, nella giornata di ieri il difensore serbo Aleksander Kolarov non ha preso parte all'allenamento con il resto del gruppo a causa di un affaticamento muscolare. Conte perde quindi una pedina, come riportato dal Corriere dello sport, anche se l'intenzione del tecnico è quella di non cambiare nessuno dei tre elementi che hanno reso la difesa nerazzurra praticamente impenetrabile.

De Vrij, Bastoni e il ritrovato Skriniar (anche goleador con l'Atalanta) hanno fatto si che nelle ultime 7 partite (tutte vinte) alla squadra subisse solamente 2 reti . E di queste 2 solo quella di Hernani contro il Parma è arrivata sugli sviluppi di un'azione.

Contro la Lazio infatti Handanovic è stato trafitto su calcio di punizione in seguito ad una deviazione. La linea del tecnico è dunque quella di continuare a schierare gli uomini migliori. E questo concetto si estende anche ad un altro aspetto. Tutti i giocatori diffidati infatti scenderanno regolarmente in campo, come avvenuto in tutte le ultime gare.