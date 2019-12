Inter, Conte perde altre due pedine. Contro il Genoa ritorno a sorpresa?

Nel match di ieri tra Inter e Fiorentina era necessario fare attenzione ai cartellini, visto l'alto numero di giocatori diffidati. Ebbene non è stata una serata felice da questo punto di vista per Brozovic e Lautaro Martinez, che hanno rimediato un cartellino giallo a testa, e saranno quindi costretti a saltare il prossimo match.

Ora Conte sarà costretto, in vista della gara di sabato contro il Genoa, a trovare alternative. Stando a Tuttosport potrebbe esserci addirittura il rientro in campo di Stefano Sensi, che però non gioca dalla settima giornata di campionato. L'alternativa sarebbe o quella di lanciare dal primo minuto Agoumé, oppure di accentrare Candreva.

In regia dovrebbe esserci il ritorno di Borja Valero, nonostante le condizioni dello spagnolo siano ancora da valutare. In attacco il tecnico nerazzurro dovrà scegliere chi affiancare a Lukaku tra Politano ed Esposito.