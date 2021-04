Inter, Conte pensa a due cambi di formazione in vista di domani

Inter, domani alle 18 i nerazzurri affronteranno il Crotone per quella che potrebbe già essere la gara decisiva per chiudere il discorso scudetto. Se arrivassero i tre punti e l'Atalanta non facesse risultato domenica l'aritmetica confermerebbe il titolo per i nerazzurri.

Per far ciò sarà ovviamente necessario vincere, e Conte è a lavoro per trovare l'11 migliore da mandare in campo. Stando alla Gazzetta dello Sport si va verso la conferma della formazione ormai consolidata, anche se il tecnico potrebbe decidere di cambiare.

Due i ballottaggi. In mezzo al campo potrebbe esserci una chance per Sensi al posto di Eriksen, mentre in attacco Sanchez potrebbe partire dal primo minuto e far rifiatare Lautaro.