Inter, Conte ora ritrova un altro uomo. Buone notizie dagli infortunati

Inter, Antonio Conte in questi giorni non ha dovuto affrontare solo la crisi di risultati, ma anche un'emergenza legata ai numerosi assenti. Il covid ha tenuto lontano dal campo diversi calciatori, e il tecnico ha dovuto fare di necessità virtù.

Ora sono praticamente tutti rientrati, e anche l'ultimo assente per positività al tampone, ossia Skriniar, sta tornando a disposizione.

A riportarlo è il Corriere dello Sport, che sottolinea come l'isolamento di 21 giorni lo metta in condizione di tornare in Italia, in quanto anche qualora risultasse ancora positivo non sarebbe in grado di infettare. Per quanto riguarda gli infortunati invece Sanchez, Sensi e Vecino si stanno sottoponendo a terapie.