Inter, Conte ora ha quasi un match ball per chiudere il campionato. Il punto

Inter, Antonio Conte ha a sua disposizione quasi un match ball per chiudere il campionato. Questo è quanto riportato dal Corriere dello Sport questa mattina che ha sottolineato come ieri la squadra abbia praticamente vinto pur senza scendere in campo. Il riferimento è ovviamente alla partita persa dalla Juventus contro il Benevento, che ha permesso ai nerazzurri di mantenere invariato il distacco rispetto agli uomini di Pirlo.

Ma cn una partita in meno. Ciò significa che se l'Inter dovesse vincere il recupero allungherebbe ancora. E proprio per questa ragione, scrive il quotidiano romano, potrebbe essere decisivo il trittico che attenderà Conte alla ripresa del campionato, subito dopo la sosta. Bologna, Sassuolo e Cagliari.

Facendo 9 punti si arriverebbe alle ultime 8 gare con almeno 9 punti di vantaggio sul Milan (che ieri ha vinto e che non molla) e 10 sulla Juventus (a patto che i bianconeri vincano con il Napoli).