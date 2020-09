Inter, Conte oltre Hakimi e Kolarov ha già ai suoi ordini un nuovo innesto

Inter, il tecnico nerazzurro Antonio Conte ha ripreso all'inizio della settimana gli allenamenti in vista della prossima stagione. Si sono già uniti al gruppo Kolarov, arrivato dalla Roma, e Hakimi, il cui video di presentazione è stato pubblicato nella giornata di ieri. Ma non finisce qui.

In attesa di Vidal, e di qualche altro rinforzo, Conte ha già a sua disposizione un autentico nuovo innesto. Si tratta di Radja Nainggolan, che da ieri si può considerare di nuovo parte del progetto. La conferma è arrivata dal presidente del Cagliari Giulini, che ha raccontato che l'incontro con la società nerazzurra non ha dato esito positivo e che il belga resterà all'Inter.

Il Corriere dello Sport questa mattina ha confermato la volontà dei nerazzurri di puntare sul giocatore, che potrà partire solo in caso di offerta concreta per acquisto a titolo definitivo. No ad un nuovo prestito quindi. Chi vuole il calciatore dovrà acquistarlo, altrimenti resterà a Milano.