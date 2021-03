Inter, Conte oggi attende novità dai tamponi: nulla di scontato

Inter, nella giornata di ieri è arrivata la notizia della guarigione di Vecino dal Covid. Il tampone dell'uruguaiano, così come accaduto pochi giorni prima per Handanovic, è risultato negativo. Ora all'appello mancano solamente De Vrij e D'Ambrosio.

Oggi finisce l'isolamento fiduciario, e ci sarà un nuovo giro di tamponi. La speranza dei Conte è che i due difensori riescano a superare il Covid e a diventare disponibili per sabato.

I tempi sono molto stretti, e per questa ragione è pronto Ranocchia. Tuttavia, scrive il Corriere dello Sport, nulla è scontato, e recuperi dell'ultimo secondo non possono essere esclusi. Nel caso non avvenisse niente di tutto ciò, come detto, l'ex capitano è pronto a guidare la difesa.