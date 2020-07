Inter, Conte non puó piú fare a meno di Alexis Sanchez

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del positivo successo per 3 reti a 0 a Marassi contro il Genoa, che ha permesso all´Inter di riportarsi nuovamente al secondo posto in solitaria scavalcando l´Atalanta, mister Antonio Conte ha parlato anche della situazione legata ad Alexis Sanchez e alla sua permanenza in nerazzurro.

Dalla ripresa del campionato post lockdown, il Niño maravilla ha infatti convinto tutti trascinando i nerazzurri con gol, assist, e prestazioni maiuscole degne della sua fama, riuscendo a rendere meno amare le recenti uscite sottotono di Lautaro Martinez.

Il primo ad essere pienamente soddisfatto del rendimento del cileno é proprio il tecnico leccese, il quale ha reso chiara nel post partita la propria intenzione di voler trattenere il giocatore a Milano a tutti i costi, e soprattutto di averlo a disposizione giá ad Agosto per la fase finale di Europa League.

Il primo nodo da sciogliere é quindi proprio il prolungamento della durata del prestito, che il Manchester United ha concesso sino al termine del campionato ma che al momento non include l´EL, competizione nella quale i Red Devils potrebbero essere avversari dei nerazzurri in caso di approdo di entrambe alla finale. In Germania l´Inter non potrá privarsi di questo Sanchez e Antonio Conte, il primo ad esserne consapevole, ha chiarito il concetto: “Sinceramente mi auguro che il club possa risolvere questo tipo di questione”.