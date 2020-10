Inter, Conte in allarme in vista del derby: duplice guaio per i nerazzurri

Inter, Conte, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, si ritrova a dover affrontare un duplice guaio in vista del derby di sabato 17 ottobre. Oggi ci sarà l'esito del terzo tampone di Bastoni: il difensore è risultato negativo al tampone di lunedì, positivo a quello di ieri.

Oggi si capiranno le reali condizioni. Nel caso si confermasse che il giocatore ha contratto il virus l'iter previsto dal protocollo renderebbe davvero a rischio la presenza nella partita contro il Milan.

Oltre questa incognita resta il fatto che i tre sudamericani impegnati con le nazionali, ossia Sanchez, Vidal e Lautaro, torneranno ad allenarsi solamente il 15, poche ore prima della gara. Il rischio di non averli tutti a disposizione, o comunque che non arrivino all gara nella migliore delle forme, è alto.