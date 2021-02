Inter, Conte ha numeri spaventosi dopo il derby. E c'è una prima volta

Inter, la Gazzetta dello Sport questa mattina ha concentrato il focus su Antonio Conte, che dopo la vittoria nel derby ha raggiunto una certa quota in una particolare classifica. Il tecnico infatti è per la 100esima volta nella sua carriera in testa alla serie A.

Numero spaventoso soprattutto se si tiene conto del fatto che di queste 100 giornate 84 hanno visto la sua squadra al comando in solitaria. Questo dato tiene ovviamente in considerazione le tre stagioni in bianconero e le due in nerazzurro.

E proprio per quanto riguarda quest'ultima parte della sua carriera c'è un dato da sottolineare. Per la prima volta nella sua esperienza interista Conte ha preso il largo, allungando a più 4 dalla seconda. Un vantaggio di cui tener conto soprattutto perché i nerazzurri hanno meno impegni rispetto alle rivali più pericolose, ossia Milan e Juventus.