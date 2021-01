Inter, Conte ha le idee chiare e sorride per la buona notizia (CdS)

L'Inter si prepara in vista del lunch match di domani alle ore 12:30 contro la Roma e mister Antonio Conte valuta alcune novità di formazione restando però sempre saldo nel modulo con il suo amato 3-5-2. Così apre quest'oggi il Corriere dello Sport che indica i tre nomi chiave per domani: Lukaku, Vidal e... Darmian. Questi tre dovrebbero partire titolari nella formazione che scenderà in campo in cerca di riscatto dopo la sconfitta rimediata in trasferta contro la Sampdoria.

Scelte ormai quasi definitive per il mister: "Come confermato anche dall’allenamento di ieri, la contrattura alla coscia destra rimediata da Romelu Lukaku con il Crotone è stata definitivamente riassorbita. E questo significa che Big Rom partirà dal 1' domani con la Roma". Lo stesso quotidiano poi aggiorna sulle altre novità di formazione in casa nerazzurra: "In mediana troverà posto Arturo Vidal, mentre sulla fascia sinistra Matteo Darmian è in vantaggio su Ashley Young". Una scelta leggermente più difensiva con la scelta del terzino italiano? Sulla carta sembrerebbe di sì, ma non dimentichiamoci che Darmian tende molto a spingersi in avanti lo si è visto nei match passati nei quali ha offerto ottime prestazioni ed alcuni assist per le punte.

Sempre dal Suning Training Center arriva un'ulteriore buona notizia che porta il nome di Matias Vecino: "Dopo quasi 6 mesi, è tornato ad allenarsi in gruppo. Per l'uruguaiano sembra difficile che possa arrivare anche la prima convocazione già per il lunch match con la Roma in programma domani. Più plausibile che il centrocampista viaggi con la squadra per l’ottavo di finale di Coppa Italia con la Fiorentina di mercoledì prossimo".