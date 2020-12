Inter, Conte ha chiesto 3 rinforzi per gennaio. Si lavora su 5 nomi

Inter, Antonio Conte, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, vorrebbe tre rinforzi per la sessione invernale di calciomercato. I ruoli da coprire sono tre, ossia l'attacco, il centrocampo e la fascia sinistra. Per quanto riguarda il ruolo di attaccante i nomi su cui si sta lavorando sono essenzialmente due. C'è quello di Gomez, e si attenderà di capire come evolverà la situazione con l'Atalanta, e poi il solito Gervinho.

L'ivoriano in forza al Parma piace da tempo e a gennaio potrebbe arrivare in nerazzurro. A sinistra il pallino del tecnico è sempre Marcos Alonso, che sta vivendo una situazione molto particolare a Londra, visto che ad oggi è di fatto un separato in casa. In quel reparto ci sono Young che non da garanzie e Perisic che è adattato al ruolo. Da qui l'esigenza di intervenire.

Poi il capitolo più delicato, ossia quello del centrocampista. I nomi caldi sarebbero quelli di Paredes, già cercato in estate e quello di Renato Sanches. Quest'ultimo è un'idea nuova, ma che stuzzica. Il prezzo (25 milioni) rappresenta un ostacolo, ma molto dipenderà dal futuro di Eriksen.