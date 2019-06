Inter, Conte e Ausilio hanno scelto un vecchio pupillo: operazione low cost

Secondo quanto riporta l'edizione odierna di TuttoSport, il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio e il neo tecnico dell'Inter, Antonio Conte, starebbero pensando seriamente di riportare a Milano Mateo Kovacic.

Entrambi, infatti, stimano molto il giocatore, che ha appena terminato la stagione in prestito al Chelsea dal Real Madrid, dove approdò nel 2015 proprio dai nerazzurri. “Il ds Ausilio e Conte sembrano già convergere su un profilo che potrebbe rispondere ai requisiti richiesti, sia tecnici sia economici: Mateo Kovacic. Il croato, per altro ex Inter, è da sempre un pallino del ds nerazzurro e un giocatore che Conte stima.

Dopo l’annata in prestito al Chelsea, tornerà al Real Madrid dove però non avrà spazio con Zidane che già nelle precedenti stagioni lo considerava un’alternativa al trio titolare Kroos-Casemiro-Modric. Kovacic è dunque già con la valigia pronta e il Real potrebbe essere disposto a darlo nuovamente in prestito con diritto di riscatto, anche se prima il centrocampista dovrà prolungare il contratto con le Merengues di una stagione, dal 2021 al 2022.

Kovacic, come detto, risponde alle richieste dell’Inter: potrebbe arrivare in prestito, dunque non andando a pesare troppo sul bilancio, e potrebbe giocare in tutte le posizioni del centrocampo, sia da mezzala sia da regista nel 3-5-2 o da trequartista nel 3-4-2-1“.