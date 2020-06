Inter, Conte detta la linea: servono giocatori esperti per tornare a vincere

Come sottolineato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, l'Inter è tornata da Napoli parecchio delusa. Tra giocatori e staff tecnico c'è la convinzione di aver disputato un'ottima partita, e questo rende ancora più amaro il mancato accesso alla finalissima di Coppa Italia. La sfida del San Paolo non è dissimile da altri big match disputati dai nerazzurri in questa stagione, dove, nonostante l'ottima prestazione, il risultato è stato deludente.

Antonio Conte è convinto che per fare lo step successivo servano nuovi interpreti, gente ricca d'esperienza e abituata alle grandi serate. Ecco dunque che ritornano in mente le parole del tecnico leccese nel post gara di Dortmund: in quell'occasione Conte prese come esempio Sensi e Barella, ottimi giocatori, ma giovani e provenienti da squadre senza particolari ambizioni.

La Gazzetta sottolinea come la società, rappresentata da Beppe Marotta, sia sulla stessa linea dell'allenatore, e che rinforzerà la squadra con elementi in grado di rendere la squadra altamente competitiva.