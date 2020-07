Inter, Conte contro tutti: una mail in cui accusa la dirigenza arriva a Zhang

Inter, non un momento felice quello che si sta vivendo in casa nerazzurra in questo momento, visto che i risultati no stanno arrivando. Ma anche all'interno della società non ci sarebbe un clima sereno. Il Corriere dello Sport questa mattina ha svelato un retroscena importante, riguardante una mail che sarebbe stata inviata da un pc della Pinetina.

In questo messaggio sarebbe stata accusata la dirigenza, ossia Marotta, Ausilio e Antonello di aver commesso degli errori in estate.Errori che lo scagionerebbero Conte dalla carenza di risultati di questo ultimo periodo. Inoltre l'allenatore avrebbe tracciato la linea da seguire.

Ok acquistare giovani (come Hakimi), ma servono anche giocatori pronti subito, come Dzeko, Vidal e Vertonghen. Conte avrebbe chiesto di essere ascoltato sul fatto di seguire la sua linea, scavalcando di fatto Marotta e Ausilio. Questa mail, scrive il Corriere dello Sport, sarebbe arrivata per errore anche nella casella postale di Zhang.