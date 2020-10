Inter, Conte aspetta l'esito dei 4 tamponi: il punto sui positivi

Inter, Conte per il match di questa sera contro il Borussia potrà fare affidamento sui rientri di Alessandro Bastoni e Radja Nainggolan. I due giocatori, che erano risultati positivi al Covid, si sono sottoposti al tampone che ha dato esito negativo, pertanto sono di nuovo arruolabili, anche se partiranno dalla panchina.

Diversa la situazione invece per gli altri giocatori. Radu e Gagliardini sono ancora positivi, e oggi ci sarà un nuovo tampone. Per Young e Skriniar si aspetta invece il risultato dei rispettivi esami. per quanto riguarda il difensore, qualora fosse guarito, potrà tornare in Italia.

In caso contrario potrà scegliere se attendere la negatività in Slovacchia o se invece rientrerà a Milano con un elicottero ambulanza come ha fatto Ronaldo. Lo scrive il Corriere dello Sport.