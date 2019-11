Inter, Conte ancora alle prese con l'emergenza a centrocampo

La pausa per le nazionali non ha permesso ad Antonio Conte di recuperare tutti gli uomini infortunati. In vista della gara di campionato contro il Torino quindi l'allenatore nerazzurro dovrà fare i conti con l'emergenza a centrocampo.

Sensi non ha ancora recuperato appieno. L'ex Sassuolo verrà probabilmente schierato in corso d'opera, mentre per il rientro a pieno regime si attende il match di Champions contro lo Slavia Praga.

Inoltre anche Gagliardini non sembra ancora al top della forma. Per questa ragione le scelte sulla linea mediana in vista della gara contro l'ex Mazzarri sembrano obbligate. Tuttavia i tre arruolabili, ossia Vecino, Barella e Brozovic svolgeranno il primo allenamento solamente giovedì. Lo riporta il Corriere dello Sport.