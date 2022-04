Inter, con la Juve con (qualche) novità: a centrocampo la mossa a sorpresa

Inter, si avvicina il Derby d'Italia!

I nerazzurri faranno visita domani sera alla Juventus in un match fondamentale per le speranze Scudetto. Vincere costituirebbe infatti un'iniezione di fiducia incredibile per i ragazzi di Simone Inzaghi, che - terminata la sosta nazionali - devono riscattare le ultime deludenti uscite.

Il Corriere dello Sport spiega le probabili mosse di formazione. Nulla da fare per De Vrij: l'olandese, stando al quotidiano romano, non sarà in campo dal primo minuto. Al suo posto Skriniar, con D'Ambrosio inserito sul centro-destra della difesa, e Bastoni regolarmente a sinistra.

Novità anche a centrocampo. Nella grafica proposta oggi, 2 aprile, dal giornale, spunta Darmian. L'esterno italiano è preferito a Dumfries sulla fascia destra. L'olandese, dunque, verrebbe scavalcato dal collega, proprio in uno dei match più importanti della stagione. Tutto fatto, infine, in attacco: Lautaro e Dzeko comporranno il duo iniziale. Verso Juve-Inter: la posizione della Curva Nord nerazzurra.