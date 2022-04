Inter, come stanno Bastoni e De Vrij. Sui social parla Calhanoglu

Per l'Inter i riflettori ora sono sul derby.

Martedì sera i nerazzurri punteranno alla qualificazione in finale nella stracittadina di Coppa Italia. Un match sentitissimo perché potrebbe portare i ragazzi di Inzaghi ad un solo passo da un nuovo trofeo, magari da accostare ad uno Scudetto a cui Lautaro e compagni si sono ri-candidati con autorevolezza nelle ultime settimane.

Con quale undici l'Inter affronterà il Milan di Stefano Pioli? Fa il punto il Corriere dello Sport. Il gruppo è al completo, e Inzaghi può sorridere. Solo crampi per Bastoni che, dunque, sarà regolarmente in campo contro i rossoneri. Nessun problema, neppure, per Joaquin Correa: il Tucu ha preso una botta, ma nel derby ci sarà.

In difesa tornerà titolare Stefan De Vrij: l'olandese è pronto a riprendere le redini del reparto.

Come si legge sul quotidiano romano, intanto, Hakan Calhanoglu ha incitato la squadra sui social: "Da soli possiamo fare così poco, insieme possiamo fare tanto". Dal campo al mercato: gli occhi di un'altra big su Lautaro.