Inter, come sta Bastoni e chi lo sostituirà. Dumfries? Decisione presa

L'Inter dovrà disputare la sfida di mezzogiorno contro la Sampdoria senza Bastoni. Il difensore nerazzurro si è fermato come annunciato da Simone Inzaghi ieri in conferenza. Una grana, vista l'ormai consolidata importanza di Bastoni nelle logiche di formazione. Si è riproposto, inoltre, l'annoso problema delle Nazionali, con gli infortuni in serie che - da sempre - popolano le gare fuorisede dei calciatori delle squadre di club.

Bastoni sarà valutato nei prossimi giorni. Come spiegato dal quotidiano Tuttosport, toccherà al dottor Volpi domani capire di che entità è l'infortunio occorso al difensore. Nel frattempo, oggi, l'Inter guarderà oltre, pescando fra le alternative.

Chi al posto di Bastoni? Tuttosport dà oggi certezze sulle sue pagine. Giocherà Federico Dimarco (ieri, il nostro pezzo sull'ex Verona) per il quotidiano. Il calciatore gode della stima di Inzaghi ed è ritenuto uomo eclettico, in grado di disimpegnarsi con facilità e pregio, sia sulla fascia esterna (dove, oggi, sarà confermato Perisic), sia come terzo difensore centrale a sinistra.

A destra ancora panchina per Dumfries. L'olandese giocherà contro il Real Madrid mercoledì; mentre oggi sulla fascia opposta a quella mancina, ci sarà ancora Darmian, altro usato sicuro, e jolly, di un'Inter che non si perde d'animo di fronte alle difficoltà.