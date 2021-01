Inter, come sarà il mercato con BC Partners. Un nome simbolo degli intenti

Inter, sembra ormai imminente l'approdo di Bc Partners nella società nerazzurra come azionista di maggioranza. Il Corriere dello Sport questa mattina ha approfondito la questione, svelando come dovrebbe essere il mercato con l'avvento del fondo inglese.

Non ci saranno, scrive il quotidiano romano, colpi ad effetto come Lukaku. Più ipotizzabile che si tenti una strada simile a quella del Milan, con giovani di prospettiva.

Se si dovesse cercare un equivalente nerazzurro si può dire che si cercherà di costruire una squadra fatta di Bastoni. Giovani talenti ancora in attesa della definitiva esplosione. Ingaggi non eccessivi e stop a spese folli per i cartellini. Questo il futuro che dovrebbe attendere l'Inter sul lato mercato.