Inter, come può cambiare l'attacco del futuro. Solo due gli inamovibili

L'Inter e l'attacco. Tante idee.

Tuttosport fa il punto sulle mosse di mercato nerazzurre nel reparto offensivo. Per il quotidiano torinese, può scattare infatti il ballo delle punte all'Inter. Da chi c'è già, a chi può arrivare. Non mancano gli scenari.

Potrebbe anche essere rivoluzione, col futuro di Lautaro in bilico (qui le ultime sul Toro) e appena due certezze (Dzeko e Correa) in termini di chance di permanenza. E' definito più che probabile l'addio di Sanchez, mentre Caicedo - che non è mai decollato in nerazzurro - sarà restituito dopo l'infruttuoso prestito secco.

Tre i giovani su cui l'Inter dovrà determinare il futuro: Pinamonti, Satriano ed Esposito attendono notizie.

E in entrata? I nomi più caldi, per il quotidiano, sono Dybala, Scamacca e non solo. Anche Marcus Thuram (figlio di Lilian, ex Parma e Juve) è tornato di moda, ed è nei radar nerazzurri. Parla Zhang: le parole del presidente nerazzurro.