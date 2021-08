Inter, come corre Correa! 'E' sembrato un romanzo, messaggio fortissimo"

INTER - Ancora un successo, questa volta in rimonta. Funziona la macchina di Simone Inzaghi, e reagisce alle difficoltà. Lo ha dimostrato ieri al Bentegodi trascinata dal Tucu Correa, già protagonista in maglia nerazzurro nella gara d'esordio. Tutto bene per l'ex Lazio che, oggi, La Gazzetta dello Sport loda così: "L’avesse potuto scrivere lui il romanzo della sua prima in nerazzurro, forse non sarebbe venuto così straordinariamente emozionante: due gol, due prodezze figlie di un repertorio vastissimo che troppo spesso è stato messo in discussione per via delle troppe pause dentro una stessa partita e di una mancanza di cinismo sotto porta. Ma la storia è fatta di prime volte e di episodi, e tutto quello che ha fatto vedere ieri sera al Bentegodi Joaquin Correa è servito per mandare un messaggio fortissimo a tutto il popolo nerazzurro ancora smarrito per l’addio inaspettato dell’ultimo capopopolo".

Correa protagonista di una prova maiuscola e decisiva. Una doppietta per iniziare come meglio non poteva la sua avventura a Milano. "È una giornata bellissima, sognavo da piccolo di vestire questa maglia – ha detto il Tucu -. Ora sono qui e ho segnato due gol al debutto. Ringrazio tutti i miei compagni per avermi fatto sentire come se fossi qui da tempo e il mister e la società per aver creduto in me. Ho sfiorato l’Inter a 16 anni, ora ci sono arrivato e voglio dimostrare tanto".

Intanto, l'Inter è cambiata anche grazie all'arrivo dell'argentino. "C’è una nuova Inter ora, che ha tante soluzioni offensive e alla lunga può rivelarsi meno “leggibile” di quella precedente. Con Lautaro Martinez che studia da nuova stella, Dzeko che garantisce centimetri, forza fisica e visione di gioco fuori dal comune e il Tucu Correa che zitto zitto è già entrato di prepotenza nel cuore dei tifosi".